Czy znasz ten trik z suchym szamponem? Twoja fryzura zyska super objętość

Większość z nas ma tendencję do rozpylania produktu bezpośrednio na wierzchniej warstwie włosów, to błąd. Zamiast tego Nicole proponuje, by podzielić je na mniejsze sekcje i spryskać tuż przy nasadzie pod pasmami. Gdy ułożysz włosy jak zwykle, zyskają one dużo większą objętość.