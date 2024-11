5 fajnych i niedrogich prezentów świątecznych dla każdego

Płatna współpraca z Primark

Tak, wiemy, "last minute call" ma swój urok i niewątpliwe zalety, takie jak atrakcyjne rabaty, ale jest łatwy sposób, by połączyć prezentowe przyjemne (niskie ceny i brak stresu) z pożytecznym (szeroki wybór produktów i "szybkie" uwinięcie się z tematem). Jaki? Wizyta w sklepie Primark! Jest tam absolutnie wszystko i dla każdego – od kosmetyków, po gadżety i ubrania. Buszowanie w alejkach Primark przed świętami przypomina prawdziwą wyprawę w głąb mikołajowego worka z prezentami. Co wybrać, gdy możliwości są nieograniczone, a i ceny zachęcająco przyjazne? Spieszymy z podpowiedziami!

Klasyczne świąteczne swetry dla dużych i małych

Wszyscy pamiętamy TĘ scenę, gdy pewna londyńska singielka poznaje potencjalną miłość swojego życia… odzianą w klasyczny "christmas sweater". To – między innymi – dzięki niej sweterki w reniferki, bałwanki, świąteczne krateczki i śnieżynki na dobre zagościły w naszych sercach i pod choinkami. Ich wręczanie może być okazją do wspólnego śmiechu, a kto wie – może stworzycie z niego rodzinną tradycję i zawody, kto znajdzie najbardziej… świąteczny sweter. Twoją szansą na wygraną może być właśnie wizyta w Primark – znajdziesz tam tematyczne wdzianko nie tylko dla rodziców, dzieci i współmałżonka, ale nawet… domowego pupila!

#teamRodzina

Wariacją na temat sweterkowej klasyki są też świąteczne piżamy. Przyjemnie mięciutkie i bardzo przydatne, a tych w Primark nie brakuje – znajdziecie tu zarówno coś dla miłośników czerwonej klasycznej kratki, jak i fanów popkulturowych nawiązań do zielonego stwora, który chciał zniszczyć święta. I znów – to wszystko w cenie, która zachęca, by obkupić wybranym modelem całą rodzinę! Na najbliższym piżama party nikt nie będzie miał wątpliwości, że jesteście spokrewnieni.











Akcesoria do domowego SPA

Żaden szanujący się poszukiwacz prezentów nie może w Primark ominąć działu beauty. Po prostu nie i już! Kryją się w nim prawdziwe skarby, które doskonale uzupełnią każdy podarunek lub pozwolą ci stworzyć – niewielkim nakładem finansowym – bardzo przyjemny zestaw do domowego SPA dla bliskiej ci osoby. Zacznij od pachnących, musujących kul do kąpieli. Piernikowe ludziki, choinki, bombki – wybierz, co tylko zechcesz, i nie musisz się tu ograniczać do jednej sztuki. Wręcz przeciwnie! Następnie zerknij na półkę z pielęgnacją – gruboziarnisty i apetycznie pachnący scrub do ciała będzie się dobrze łączył z odżywczą kulą kąpielową. Do tego dobierz jeszcze balsam lub masło do ciała i zestaw do domowego SPA gotowy.

A jeśli chcesz naprawdę zaszaleć, wróć na moment na dział z piżamami i poszukaj czegoś wyjątkowego, np. długiej koszuli, satynowego lub flanelowego kompletu.

Raj dla zmarzluchów

Masz na liście osób do obdarowania klasycznego zmarzlucha? Osobę, której ZAWSZE jest zimno i która – gdy nadchodzi zima – nakłada dodatkowy sweter i parę skarpetek, a do tego owija się szczelnie kocem? W Primark znajdziesz coś także dla takiego osobnika! Pamiętaj – kluczem do sukcesu podczas wybierania prezentu dla niego są słowa takie jak: CIEPŁY, GRUBY, MIŁY W DOTYKU. A co takiego spełnia te wymagania? Oczywiście koce! Wybieraj spośród wzorów, kolorów i rozmiarów dla każdego zmarzlucha! Nie zapomnij też dobrać do nich skarpetek (najlepiej w wielopaku!) – koniecznie ze świątecznymi motywami. Po co skarpetki pod kocem, zapytasz? Uwierz nam – każdy zmarzluch doceni je, gdy będzie musiał spod tego koca wyjść (np. gdy najdzie go ochota na kubek gorącej czekolady).

Coś dla łasuchów i herbaciarzy

A skoro już o gorącej czekoladzie mowa... To najlepszy napój na zimę, szczególnie ukochany w okolicy świąt. Jeśli zatem szukasz drobiazgu, który rozgrzeje serce domowego łasucha, wybierz dla niego uroczy zestaw do robienia gorącej czekolady oraz świąteczny kubek z motywem piernika. Podobnie zadziała aromatyczna herbata pita z wielkiego kubka z żartobliwym motywem burgera. Ten model występuje też w zestawie ze skarpetkami, więc to idealny prezent 2 w 1!

Jeśli spodobały Ci się nasze propozycje ciekawych i przystępnych cenowo prezentów, odwiedź jeden ze sklepów sieci w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach lub Bydgoszczy i zanurz się w świecie fajnych i naprawdę niedrogich prezentów!

