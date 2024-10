5 modeli spodni na jesień 2024. Będą królowały na ulicach

Ok, rozumiem

Jesień przyszła wraz z dawką kilku konkretnych trendów, których nie sposób przeoczyć. I choć możemy nosić ten sam oversizowy sweter i ten sam trencz co zawsze, to temat spodni pozostaje tym frapującym. Na jakie modele zwrócić uwagę w tym sezonie?

Początek jesieni jest bardzo ciekawym momentem w ciągu roku, bo to właśnie wtedy kompletnie zmieniamy swoją garderobę. Nagle ulubioną zwiewną sukienkę zastępuje ulubiony sweter. Przychodzi też taki dzień, kiedy stajemy przed szafą i zastanawiamy się, co sprawdzi się w nowym sezonie. Staramy się wybadać trendy.

My już to zrobiliśmy i przychodzimy z listą najmodniejszych spodni na jesień 2024. Które modele będą na szczycie popularności w najbliższych tygodniach? To zestawienie z pewnością nie będzie zaskoczeniem dla osób, które śledzą świat mody, ale zawsze warto uporządkować wiedzę.

Kawowe palazzo

Najmodniejsze spodnie na jesień? Latem chodziłyśmy w białych palazzo, a teraz zamieniamy je na te w odcieniu cappuccino, który świetnie komponuje się z burgundową czerwienią, czyli najmodniejszym kolorem sezonu. Warto wybrać te z modnymi zakładkami tak, jak Natalia Siwiec.

Trzeba też zaznaczyć, że nie jest to wyłącznie model dla elegantek, ponieważ jesienią można swobodnie łączyć go z ciepłym swetrem czy T-shirtem i wygodną bomberką, a to wszystko w towarzystwie butów sportowych. Takiej stylizacji będzie ci zazdrościć każda rasowa fashionistka.

Eleganckie dzwony

Drugą szykowną opcją są spodnie w kant, a konkretnie materiałowe dzwony, które rewelacyjnie wydłużają nogi. Ponownie – nie muszą być stylizowane jedynie w eleganckim tonie. Najmodniejszą opcją będzie model w odcieniu czekoladowego brązu, czyli jednego z dwóch najmodniejszych kolorów na jesień 2024. Właśnie w takich spodniach pokazała się ostatnio na antenie Edyta Zając.

Jeansy "wide leg"

Tworząc listę modnych spodni na jesień, nie sposób nie wspomnieć o jeansach. Od wielu sezonów tylko jeden model jest na szczycie. Mowa oczywiście o jeansach "wide leg", czyli tych z wysokim stanem i przede wszystkim szerokimi nogawkami.

Trend ten stał się na tyle silny, że wiele z nas nie wyobraża już sobie chodzenia w rurkach. Takie spodnie być może nie podkreślają kształtów, ale są zdecydowanie bardziej "cool". Jesienią warto wybierać te w błękitnym odcieniu denimu, jak Julia Wieniawa, która połączyła je ze skórzaną kurtką w czekoladowym odcieniu brązu.

Jeansy "puddle pants"

Wybierając jeansy na jesień, warto też zwrócić uwagę na "puddle pants", które pojawiły się w trendach już w zeszłym roku. Ich fenomen polega na tym, że mają szerokie i bardzo długie nogawki, które sięgają samej ziemi, a wręcz po niej powłóczą. Tworzą tym samym wokół stóp kształt kałuży – stąd ich nazwa.

Jesienią genialnie sprawdzi się denim w kolorze granatowym, ale jeszcze modniejszy będzie szary, który aktualnie wybiera m.in. Maja Bohosiewicz, zestawiając spodnie z jeansową kurtką w tym samym odcieniu oraz golfem z czarnej dzianiny.

Spodnie skórzane

Zestawienie zamyka prawdziwy hit, czyli spodnie skórzane, które na dobre powróciły do łask w zeszłym sezonie jesienno-zimowym. Skąd taka tendencja? Wynika ona z faktu, iż aktualnie wszystkie skórzane elementy garderoby (wcześniej widziane na wybiegach, a teraz na instagramowych profilach fashionistek) są obiektem pożądania.

W przypadku spodni warto jednak wybierać nie te "oblepiające", a bardziej swobodne. Posiadaczką takiego modelu jest Maffashion, która skórzane spodnie łączy z beżowym płaszczem i czółenkami-lakierkami.

