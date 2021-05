5 rzeczy, które każda mama powinna zrobić z córką

Możecie skorzystać z różnorodnych gadżetów do sesji fotograficznych, np. masek, kolorowych okularów, kapeluszy, naszyjników z piór czy tabliczek z humorystycznymi hasłami. Nie potrzebujecie drogich sprzętów – do wykonania fotografii wystarczy aparat cyfrowy lub smartfon. Domowa sesja to świetna zabawa, a wykonane podczas niej zdjęcia to fantastyczna pamiątka na lata. Najładniejsza wspólna fotka w eleganckiej ramce to wzruszający prezent dla mamy, który z pewnością stanie na honorowym miejscu domu.