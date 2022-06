5 rzeczy, które warto zabrać na wakacje. Te ubrania i dodatki to must have!

Kostium kąpielowy

Niezależnie od tego, czy planujesz kąpiele słoneczne, sporty wodne, plażowanie czy wypoczynek przy hotelowym basenie, kostium kąpielowy to obowiązkowy element ekwipunku na wakacje. Warto zadbać o to, by dobrze leżał, podkreślał sylwetkę i sprytnie maskował niedoskonałości. Do pływania najlepszy będzie strój jednoczęściowy, do opalania: dwuczęściowy lub w formie klasycznego bikini. Modnym rozwiązaniem są w tym sezonie również monokini – jednoczęściowe kostiumy kąpielowe z wycięciami czy tankini – stroje złożone z tradycyjnego dołu i wodoodpornego topu lub koszulki. Pamiętajmy też, że kostium kąpielowy będzie tym, w czym na wakacjach będziemy chodzić najczęściej, dlatego najlepiej zabrać ze sobą kilka. Tego lata najmodniejsze są modele w soczystych, neonowych kolorach oraz we wzory: prążki, kwiaty czy tropikalne printy.