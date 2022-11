5 rzeczy z szafy Marzeny Rogalskiej. Te kolory zainspirują kobiety 50+

Dominujące kolory

Marzena Rogalska nie boi się ani mocnego różu, ani pomarańczy. Co więcej, chętnie łączy egocentryczne barwy w spójną całość i na przekór sztywnym zasadom - podkreśla je czerwoną szminką. Te odcienie współgrają z jej osobowością, przez co gwiazda obroni nawet pięciokolorowy miszmasz. Popatrz co wyczarowała podczas ostatniej podróży do Paryża!