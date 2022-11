Kinga Rusin zachwyca stylem. Może być inspiracją dla wielu kobiet

Pudrowe kolory odejmują lat

Błękit i jasny róż to świetny wybór dla kobiet, które chcą odjąć sobie lat. Te barwy kojarzą się z dziewczęcością i sprawiają, że każda kobieta, która je nosi, wygląda promiennie. Kina Rusin w pastelowej stylizacji postawiła na print w groszki, co spowodowało, że jej strój wyglądał uroczo. Dodając do tego but na szpilce, podkreśliła swoją kobiecość. To świetnie zrównoważony zestaw.