Marzena Rogalska żartuje ze stylizacji Małgorzaty Rozenek-Majdan. "Chyba byliśmy na innych grzybach"

Jesień to z pewnością czas grzybobrania, które pochłonęło nawet polskich celebrytów. Ostatnie zdjęcia z wycieczki do lasu w celu poszukiwania grzybów opublikowała m.in. Marzena Rogalska, która zrobiła to oczywiście w zabawny sposób. Zamieszczając post na swoim profilu na Instagramie, nawiązała do stylizacji, które wybrała z przyjaciółką.