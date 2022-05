5 zasad letniej pielęgnacji

Po 1. oczyszczanie

Postaw na to delikatne, ale efektywne. W okresie letnim skórze może towarzyszyć większa potliwość, a także, charakterystyczne dla skóry tłustej i mieszanej, intensywniejsze błyszczenie spowodowane nadmiernym wydzielaniem sebum. Do tego osadzające się na skórze twarzy zanieczyszczenia, filtry przeciwsłoneczne, a także makijaż (nawet ten delikatny), sprawiają, że bez prawidłowego oczyszczania skóra może funkcjonować nieprawidłowo. Aby to wszystko dobrze usunąć, najlepiej wykorzystać metodę dwuetapowego oczyszczania. Jako pierwszy kosmetyk, bazujący na składnikach lipidowych, np.: Wygładzający olejek lub Masełko do demakijażu. Jako drugi wybierz produkt bazujący na składnikach hydrofilowych, np.: Łagodna pianka do mycia twarzy polskiej marki Clochee.