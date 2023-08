55-letnia Ścibakówna zachwyciła fanów. Tak ubrała się na wesele

W świecie mody od dekad istnieją pewne niewypowiedziane reguły, które zdają się definiować nasze odzieżowe wybory. Przykład? Dobór stroju dostosowany do wieku. Beata Ścibakówna postanowiła jednak przełamać jeden z modowych konwenansów i pokazała, że to, co wydaje się być zarezerwowane dla młodych, świetnie odnajdzie się w stylizacjach u dojrzałych pań. Wszystko zależy od osobistego gustu i pewności siebie.