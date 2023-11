Najpierw euforia, potem płacz. "Gdy wracałam, miałam napady paniki"

- Zakupoholizm to kompulsywna potrzeba robienia zakupów, co rozładowuje napięcie wewnętrzne, ale niestety tylko chwilowo. Fakt, że wydajemy za dużo, powinien być dla nas sygnałem ostrzegawczym. Może to oznaczać, że kupujemy nowe rzeczy tylko dla samego procesu nabywania - ostrzega psycholożka, założycielka Fundacji Be Calm Izabela Czarnecka.