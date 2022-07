6 powodów, dla których twój maluch powinien mieć rowerek biegowy

Przydatną funkcją jest regulacja wysokości siodełka i kierownicy. Dzięki temu rowerek może rosnąc razem z dzieckiem. Poza tym przy zakupie zwróć uwagę na wagę rowerka. Nie może być za duża. Biorąc pod uwagę, że dziecko uczące się na nim jeździć waży ok. 14 kg, rowerek nie powinien ważyć więcej niż 4 kg. To ważne, bo im lżejszy rowerek, tym łatwiej na mim jeździć i… tym łatwiej go nosić, a nieraz będziecie musieli go dźwigać ze spacerów, kiedy maluch postanowi, że zakończył swoją jazdę.