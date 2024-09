7. edycja akcji "Ubrania od serca" za nami. Dziękujemy za wasze zaangażowanie!

Zasady były takie same jak w poprzednich latach – by stać się częścią inicjatywy, wystarczyło podczas codziennych zakupów wybrać produkty marek wspierających akcję. Tym razem były to produkty Vizir + Fairy Effect oraz płyn do mycia naczyń Fairy Cytryna. Część dochodu ze sprzedaży została przeznaczona na zakup kart podarunkowych, dzięki którym dzieci z domów dziecka mogły kupić swoje wymarzone ubrania. Co istotne, dzieciaki same zdecydowały, na co chcą przeznaczyć otrzymane środki – bez względu na to, czy były to jesienne swetry i zimowe kurtki, czy nowe sneakersy od dawna widniejące na ich "wishliście".