7 pomysłów na prezent dla Twojego dziecka

Dobble Kicia Kocia

Kicia Kocia, to dobrze znana bohaterka książeczek dla najmłodszych. Wraz ze swoimi przyjaciółmi pokazuje dzieciom, jak zachowywać się w różnych codziennych sytuacjach i uczy ich zaradności. Teraz ulubiona postać pojawiła się w grze karcianej, dla dzieci od czwartego roku życia. Pozwala ćwiczyć im spostrzegawczość, podczas odnajdywania obrazków z identycznymi symbolami. Ponieważ jest to gra dla kilkulatków, ważne, by miała proste zasady. W tej grze wystarczy porównać obrazek, który leży na stole, z tym, który dziecko ma w ręku, a następnie powiedzieć, jaki mają one element wspólny. Zabawa może być też utrudniona, bo karty mogą mieć różne wielkości, a symbole mogą być odwrócone. Aby gra nie znudziła się szybko, przewidziano w niej kilka różnych rozgrywek: mini-gier, które pozwalają korzystać z kart na wiele sposobów. Rozmiary kart dopasowane są do zdolności dzieci, aby mogły z łatwością utrzymać je w rękach. Do tego są one wytrzymałe i zamknięte w praktycznym pudełku, które pozwala przechowywać je bezpiecznie w jednym miejscu.