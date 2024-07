"Absolutna plaga". Turyści mają dość owadów

Oprzędzik szary to niewielki owad. Chociaż nie gryzie, jego obecność na plażach jest odczuwalna przez licznych turystów. Jego nazwa pochodzi od charakterystycznego, szarego ubarwienia. Te owady preferują tereny nadmorskie, gdzie występują w dużych grupach, co sprawia, że stają się uciążliwe. Turyści zastanawiają się, czy insekt jest groźny dla ludzi.

- To była absolutna plaga. (...) Pierwszy raz coś takiego widziałam. Im się robiło cieplej, tym tych owadów było więcej - mówiła już kilka lat temu jedna z turystek, która o problemie poinformowała lokalne Radio Gdańsk.

Owad osiąga długość około centymetra długości. Występuje na obrzeżach lasów, polach i zboczach górskich. To gatunek pospolity, który w ostatnich latach rozprzestrzenił się po całej Polsce.

- Te owady, choć są nieprzyjemne, nie zagrażają nam. Żywią się roślinnością, obgryzają liście. Żeby nas ugryźć, musiałyby się poczuć bardzo zagrożone, choć nie słyszałam, żeby jakiś ryjkowiec zaatakował człowieka. A jako że nas nie gryzą, to nie przenoszą żadnych chorób - podkreśliła w rozmowie z radiostacją.

Oprzędzik szary nie gryzie, nie wywołuje uczuleń, ani nie przenosi chorób. W porównaniu do innych owadów, takich jak komary, jest praktycznie nieszkodliwy.

Najpopularniejszą metodą jest zastosowanie środków odstraszających owady. Pomocne będzie też unikanie porannej i wieczornej aktywności, ponieważ są one najbardziej aktywne rano i wieczorem. Jednym z bardziej skutecznych sposobów jest używanie osłon, np. siateczkowych namiotów.

