Żyją w całej Polsce. Pod żadnym pozorem ich nie dotykaj

W Polsce występuje aż 85 różnych rodzajów krocionogów, jednak najczęściej spotykanym gatunkiem jest krocionóg plamisty. Jak go rozpoznać? Z wyglądu przypomina coś pomiędzy grubą dżdżownicą a stonogą. Osiąga 2 do 47 mm długości.

Wyróżnia się długim, segmentowym ciałem z wieloma nogami o szarym, brązowym lub czarnym kolorze. Porusza się dzięki kilkudziesięciu krótkim nogom. W środowisku naturalnym można spotkać go w parku, lesie czy nawet w ogrodzie. Skrywa się pod liśćmi, deskami, skrzynkami i doniczkami. Przepada za ciemnymi i wilgotnymi miejscami.

Jesienią, gdy temperatura spada, szuka cieplejszego miejsca. Zdarza się, że przedostaje się do domów. Spotkasz go w szczelinach i zakamarkach piwnic, kanałów kanalizacyjnych, a nawet w kuchni czy łazience.

Jeśli zauważysz ich obecność w domu, pod żadnym pozorem ich nie dotykaj. Jak pozbyć się krocionogów z domu? Na to pytanie odpowiedział profesor Stanisław Ignatowicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, udzielając cennych wskazówek na łamach trojszyk.com.

