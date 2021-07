Pozostaną jak nowe kilka sezonów. Które buty można prać w pralce?

Są neutralne, modne, tworzą z niejednej stylizacji całkiem przyjemny dla oka strój, podkreślają twój styl, nie ściągają promieni słonecznych tak, jak ciemne kolory. Zalet białego i bardzo jasnego obuwia jest wiele. Do pewnego momentu przypisywano je tylko stylizacjom sympatyzującym ze stylem sportowym, ale z czasem i ta granica się zatarła. Teraz wystarczy tylko zadbać o to, żeby twoje ulubione buty nie straciły koloru... Możesz wyprać je ręcznie w letniej wodzie z detergentem, uprzednio namaczając w wodzie z solą albo wybielaczem, albo wrzucić do pralki.