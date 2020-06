Adele wspiera rodziny ofiar i ocalałych z pożaru Grenfell Tower. "Potrzebujemy siebie, by przetrwać"

W pożarze, do którego doszło w 24-piętrowym komunalnym wieżowcu 14 czerwca 2017 r. w dzielnicy North Kensington w zachodnim Londynie, zginęły 72 osoby. Większość ofiar wywodziła się z mniejszości etnicznych. Dramat rozpoczął się od niewielkiego pożaru w kuchni jednego z mieszkań, ale w ciągu kilku minut płomienie zajęły zewnętrzną elewację budynku. Prędkość rozprzestrzeniania się ich sprawiła, że w dwie godziny spłonęła większość górnych pięter.

Rodziny ofiar i ocaleni założyli grupę Grenfell United, którą w rocznicę wsparła Adele. 32-latka podczas nabożeństwa żałobnego na YouTube uczciła pamięć zmarłych i podziękowała tym, którzy walczą dziś o bezpieczeństwo ludzi, którzy mieszkają w podobnych budynkach. A w Londynie jest ich ok. 2 tysiące.

Adele nie kryła emocji. Sama mocno zaangażowała się we wspieranie rodzin ofiar po tragedii, w tym popieranie petycji wzywającej ówczesną premier Theresę May do publicznego śledztwa w sprawie pożaru.