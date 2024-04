adidas i BIZUU odsłaniają oficjalne kolekcje na Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024!

Oficjalne stroje olimpijskie zostały zaprojektowane przez polską markę modową BIZUU i globalnego giganta sportowego - adidas. Oba brandy, znane z przełamywania konwencji, wnoszą świeże podejście do projektowania. Współpraca z Polskim Komitetem Olimpijskim jest wyróżnieniem, a także wyrazem dumy z naszych osiągnięć zarówno na polu sportu, jak i w świecie mody. Na stroje galowe zaprojektowane przez BIZUU składa się 5 sylwetek - dwie propozycje dla panów i trzy dla pań.

Marka BIZUU kolekcją olimpijską reprezentuje narodową historię oraz kulturę, styl, a także tradycje polskich projektantów na międzynarodowej scenie sportowej. To nie tylko przywilej, ale również możliwość podkreślenia polskiego dziedzictwa i osiągnięć w świecie mody, które w zaprezentowanej kolekcji łączą się z osiągnięciami polskich sportowców na arenach olimpijskich. Inspiracje do stworzenia kolekcji zostały zaczerpnięte z mody przedwojennej oraz tej powojennej. Styl oraz DNA, z których znane jest BIZUU, wyróżnia zaprezentowaną kolekcję i nadaje projektom niepowtarzalny charakter. Specjalnie na tę okazję Blanka Jordan oraz Zuzanna Wachowiak wraz z zespołem grafików BIZUU zaprojektowały print pojawiający się w całej kolekcji. Kompozycja składa się z takich roślin jak żyto, jeżyna, podagrycznik i jarzębina, wzbogacona jest kwiatami: mak polny, chaber, bławatek, stokrotka i mak lekarski, a wśród tego bogactwa polskiej flory znajduje się również wróbel. Tło tworzą rozety koronki, nawiązujące do dziedzictwa rękodzieła i będące hołdem dla słynnych koronek koniakowskich. Ta inspiracja przejawia się również w zastosowanej technice twórczej, ponieważ każdy element printu został ręcznie narysowany przez grafików marki BIZUU.