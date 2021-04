Adrianna Godlewska była żoną Wojciecha Młynarskiego. Ich związek był trudny i pełen emocji

Wojciech Młynarski pierwszy raz zobaczył Adriannę Godlewską w kawiarence na Nowym Świecie. Godlewska występowała na scenie, a on od razu poczuł, że chce ją bliżej poznać. Nie przeszkadzał mu nawet fakt, że w tamtym czasie już narzeczoną.

Krótka sielanka

Para szybko powiększyła swoją rodzinę. W 1965 roku na świat przyszła ich córka Agata, a pięć lat później Paulina. Z kolei w 1979 roku urodził się ich syn - Jan. Młynarscy początkowo wiedli spokojne i szczęśliwe życie. Na co dzień mieszkali na nowoczesnym osiedlu w Warszawie, ale kupili również dom w Kościelisku. Ponadto często wyjeżdżali na wakacje nad morze.

Żona opiekowała się nim i ze wszystkich sił starała się ukryć chorobę męża przed światem. Wychodziła z założenia, że jest wybitnym artystą, dlatego nie powinien przyznawać się do problemów psychicznych.

Niestety Wojciech Młynarski nie doceniał tego. W 1987 roku, podczas przyjęcia urodzinowego żony, wstał od stołu i oświadczył, że odchodzi. "Proszę do mnie nie dzwonić, i mnie nie szukać" - miał powiedzieć.

