Adwokat mafii i autorka erotycznych kryminałów. "Chcę, żeby było ostro i kompletnie się nie krępuję"

"Paulina Świst" – pod tym pseudonimem adwokatka z Wrocławia pisze kryminały z intrygą miłosną w tle. W jej książkach spotkanie między kobietą i mężczyzną nigdy nie kończy się na pocałunku. – Nie boję się opisywać scen łóżkowych, są naturalną częścią życia. Jesteśmy już dorośli – mówi w rozmowie z Wirtualną Polską, autorka.

Anna Podlaska, WP Kobieta: Z zawodu jesteś adwokatem. Możesz powiedzieć, która z prowadzonych przez ciebie spraw najbardziej utkwiła ci w pamięci?

Paulina Świst, autorka książek, adwokat: Moją specjalizacją są sprawy karne. Znajomi często żartują, że "mam same mafie". Tak faktycznie jest, ale zajmuję się też innymi przypadkami. Od jazdy pod wpływem alkoholu po warunkowe przedterminowe zwolnienia. Zdarza się też, że występuję po drugiej stronie, czyli jako oskarżyciel posiłkowy, pełnomocnik pokrzywdzonego w procesie karnym. Ale, że tajemnica adwokacka to rzecz święta, żadnej konkretnej sprawy nie przytoczę. Mogę tylko wspomnieć, że bardzo wiele odzywek przestępców w moich książkach to teksty moich klientów. Kiedyś policjanci z konwoju powiedzieli do mojego klienta: - Może pan usiądzie. A on z kamienną twarzą odparł: - Fakt, dawno nie siedziałem. Tymczasem facet od trzech lat odbywa karę, czyli siedzi. Popłakałam się w sądzie ze śmiechu.

Sprawy karne, mafia, czy ktoś ci kiedyś groził? Czy w pracy czujesz lęk i strach?

Jako obrońca w sprawach karnych jestem po tej samej stronie co oskarżony: jestem jego wsparciem, pierwszą linią frontu. A w dobie pandemii - jedyną osobą, która odwiedza go w więzieniu (w większości jednostek penitencjarnych widzenia z rodziną są wstrzymane). Moi klienci nie mają powodu, by mi grozić, bo staram się dobrze wywiązywać ze swoich obowiązków. Natomiast w kilku sprawach z urzędu zdarzało mi się spotykać z nieprzyjemnymi klientami. Taka praca. Natomiast nigdy nie odczuwałam zagrożenia jako realnego.

Zdarzyło ci się bronić kogoś, kogo nie lubiłaś?

Obecnie mam już ten komfort, że mogę wybierać te sprawy, które chcę. Przyznam, że staram się unikać klientów, do których czuję antypatię. Natomiast w przeszłości, kiedy stawiałam w zawodzie pierwsze kroki - zdarzało mi się. Starałam się, żeby nie miało to wpływu na ich obronę, ale przyznam szczerze, że mnie to męczyło.

Piszesz pod pseudonimem. Czy praca adwokata kłóci się z rolą pisarki kryminałów erotycznych?

Te dwa zawody są, w moim mniemaniu, nie do pogodzenia. Bardzo oddzielam Śwista od swojego życia prywatnego. Zawsze mówiłam, że moje książki to rozrywka, chwila zapomnienia, sposób na oderwanie od rzeczywistości. Nie planuję tego zmieniać. Nie jestem pisarką, tylko adwokatem. Dlatego bywa ciężko. Staram się ogarniać pracę, dom, pisanie, social media, odpisywać na wiadomości prywatne. Na szczęście moi czytelnicy są wyrozumiali. Nie ukrywam też, że musiałam ograniczyć liczbę spraw, które przyjmuję w kancelarii, kiedy akurat piszę książkę. A kiedy nie piszę – staram się nadrobić normalną robotę. Mam też wspaniałych współpracowników, bez których już dawno odwieźliby mnie na sygnale do szpitala bez klamek.

W takim razie, skoro mocno oddzielasz te dwie profesje, czy twoi bliscy wiedzą o Paulinie Świst?

Gdy pisałam "Prokuratora", to naprawdę myślałam, że kupi go może z 5 tys. osób i przejdzie bez echa. I zadzwonił do mnie jeden z kolegów. Mówił wprost: "Ty jesteś Świstem". "Zwariowałeś? Kto to jest?" – odpowiedziałam. Tyle że zacytowałam w książce jego słowa ze spotkania, na którym byliśmy sami. Przed nim już nie mogłam się ukrywać. On wie, rodzina, paru znajomych prawników się domyśla.

Miewasz momenty, że chcesz wyjść z ukrycia? Wyznać prawdę? Czy w ogóle życie w takich dwóch światach bywa uciążliwe?

Nie przewiduję takiej możliwości... Musieliby mnie wywalić z adwokatury, bez możliwości powrotu. Może na emeryturze? Choć większość znanych mi adwokatów pracuje do śmierci.. A tak na poważnie - życie w dwóch światach bywa uciążliwe. Zwłaszcza wtedy, gdy w krótkim terminie skumuluje mi się wiele spraw związanych z pracą i książką. Kiedyś na prośbę wydawnictwa podpisywałam egzemplarze nowej książki. Podpisałam ich z 40 czy 50, a chwilę później - już z rozmachu - fakturę z kancelarii również podpisałam jako Paulina Świst.

W swoich książkach masz brutalne słownictwo - taki jest faktycznie świat, w którym obracasz się ze względu na swój zawód?

Ten świat jest brutalny. Moimi klientami nie są pokorne owieczki. Mówią mocnym językiem, mają ciężkie zarzuty. Czasem trzeba więc z nimi porozmawiać ich językiem. Oczywiście w sądzie używamy tego prawniczego, ugładzonego, ale na widzeniach często rzucamy mięchem.

Przyznam, że wiele z moich koleżanek zaczytuje się w twoich książkach właśnie dlatego, że mogą wejść w czyjeś życie, przeżyć płomienny romans, czy tego brakuje dziś kobietom?

Myślę, że nie tylko dziś, ale zawsze. Nie mogę wypowiadać się za inne kobiety, ale dla mnie bardzo ważne w życiu są silne emocje. Nie zawsze mamy okazję przeżywać je w codziennym życiu, więc czasem dobrze o nich poczytać. Nie boję się opisywać scen łóżkowych, gdyż są naturalną częścią życia. Jesteśmy już dorośli. Dziwnie bym się czuła, gdybym kończyła "akcję" na pocałunku. Zawsze kiedy trafiałam na takie zabiegi w książkach, zastanawiałam się: No dobra, a co było dalej? I ja właśnie to, co jest dalej, opisuję.

Zaczęłam pisać dla odprężenia, relaksu, rozbawienia znajomych z branży. Chciałam, żeby było ostro i kompletnie się nie krępowałam. Tak powstał "Prokurator". Nigdy, przenigdy nie myślałam, że zdecyduję się tę książkę wydać.

W twoich książkach jest romans, jest brutalny seks. Osobiście byłabyś w stanie wybaczyć zdradę?

Miłość jest dla mnie najważniejszą rzeczą w życiu. Krótkie romanse - choć sama się nie decyduję, to jak najbardziej rozumiem, a do zdrady podejście mam konkretne: nie toleruję i nie wybaczam.

W takim razie, jakie masz podejście do mężczyzn w świecie, w którym funkcjonujesz? Chodzi mi o wykonywany zawód. Czy obserwujesz właśnie taką rozwiązłość, przedmiotowe traktowanie kobiety, jako obiektu seksualnego? W książkach można się spotkać z takim wizerunkiem mężczyzny, np. w "Prokuratorze".

W mojej pracy niejednokrotnie byłam świadkiem sytuacji, w której to kobieta traktowała mężczyznę przedmiotowo. Ludzie zachowują się albo dobrze, albo źle. Nie przypisywałabym takich zachowań konkretnej płci. W moich książkach nie tylko mężczyzn cechuje rozwiązłość, czy przedmiotowe podejście do drugiego człowieka. Kobiety nie są tam nieskazitelne.

Michał Kamiński o Kościele w Polsce: "Nie wiem czy polscy biskupi wierzą w Boga"

W takim razie, czy zdarzało Ci się prowadzić sprawy, gdzie kobiety dopuściły się przestępstw na tle seksualnym?

Tak. Zdarzyło mi się prowadzić taką sprawę. O szczegółach, ze względu na tajemnicę adwokacką, opowiedzieć nie mogę. Ale jeśli mówimy np. o realiach grup przestępczych, to tam kobiety potrafią być naprawdę okrutne. Brutalnością górują nad mężczyznami. Przypuszczam, że w ten sposób chcą wzmocnić swoją pozycję i szacunek.

Jesteś anonimowa, nie brakuje Ci sławy, spotkać z czytelnikami, spijania tej śmietanki po sukcesie?

Nie mam parcia na szkło, nie kręci mnie popularność i wstrząsają mną dreszcze na myśl, że musiałabym się malować za każdym razem, kiedy idę do sklepu po wino, bo byłabym osobą rozpoznawalną. Jedyne, czego żałuję, to fakt, że nie mogę poznać moich czytelników osobiście na spotkaniach autorskich. Myślę, że to byłoby niesamowite doświadczenie.

Praca adwokata to ‘non stop’ wchodzenie do czyjegoś życia, jego ciemnych stron. Łatwo o dobry temat na książkę.

Przestępcy opisywani w filmach, książkach, czy nawet ci pokazywani w serwisach informacyjnych, przedstawiani są tylko z jednej strony. A ja widzę znacznie więcej: ich życie prywatne, ich żony, emocje, dzieci. Czasem przy danej sprawie zastanawiam się, co by się stało, gdyby ktoś postąpił inaczej. I taką historię już mogę wrzucić do książki.

Pisanie pism procesowych bywa nudne, jak sądzę. Stąd przejście na tematy bardziej "ludzkie", do tego przygody łóżkowe.

Pisanie książek zawsze było moim marzeniem i bardzo się cieszę, że się ziściło. Pewnego dnia uświadomiłam sobie, że cały czas piszę to samo: pozwy, apelacje, wnioski. Nie są to pisma, w których w jakikolwiek sposób mogę popuścić wodze fantazji. Co innego w książkach.

Pomysły czerpię z życia, z pracy, ze swojego otoczenia. O ile moje książki są fikcją literacką, to inspirację do nich stanowią prawdziwe wydarzenia. Zastanawiam się, jak konkretna sprawa mogłaby się potoczyć, gdyby ludzie zachowali się w inny sposób. Gdyby byli zmuszeni do przekroczenia swoich granic i postawieni w sytuacji bez wyjścia. Często o tym myślę, a potem zmuszam moich bohaterów, by konfrontowali się z tymi moimi dzikimi pomysłami.