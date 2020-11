Agata Duda w sukience z błyskawicą. Stylistka gwiazd: wygląda jak uboga krewna

Stylistka Ewa Rubasińska skomentowała stylizację pierwszej damy. W rozmowie z Faktem stwierdziła, że kreacja jest nudna. - Nie jest to wybitna i wyrafinowana kreacja. Bardzo skromna, powiedziałabym dość pospolita, nudna - powiedziała Ewa Rubasińska, stylistka gwiazd. I dodała, że Agata Duda wyglądała w niej jak uboga krewna. - Brakuje tu klasy – stwierdziła. Jedynym plusem kreacji, według stylistki, jest jej długość, czyli 7/8.

Ewa Rubasińska na co dzień pracuje z gwiazdami. Ubierała m.in. Edytę Górniak.

Agata Duda o Strajku Kobiet

Chwilę później podczas nagrania dla telewizji Polsat na temat zaostrzenia prawa aborcyjnego wypowiedział się prezydent. W rozmowę telefoniczną włączyła się Agata Duda. - Nie wyobrażam sobie, że mogłabym usunąć ciążę, nawet zagrożoną, ale to wynika z moich przekonań i wiary, ale także ze świadomości, że w tej sytuacji miałabym wsparcie rodziny. Stawiam pytanie: czy każdy jest zdolny do heroizmu? Czy kobiety muszą być zmuszane do heroizmu? Mam wątpliwości – powiedziała pierwsza dama.