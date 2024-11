Agata Kornhauser-Duda dostanie podwyżkę. Oto ile wyniesie jej emerytura

Pierwsza Dama to funkcja reprezentacyjna, ale i Agata Kornhauser-Duda odczuje podwyżkę. Choć nie pracuje zawodowo, jej emerytura wzrośnie. Na jaką kwotę może liczyć żona prezydenta?

Po 10 latach prezydentury Andrzej Duda i jego żona Agata Kornhauser-Duda mogą liczyć na podwyżkę emerytury. Obecnie państwo opłaca składki emerytalne pierwszej damy, co przełoży się na wyższe świadczenia w przyszłości.

Ile wynosi emerytura prezydencka?

Już za kilka miesięcy Andrzeja Dudę czekać będzie wyprowadzka z Pałacu Prezydenckiego. Prezydenci po ustąpieniu ze stanowiska mogą liczyć na comiesięczny przelew w wysokości 75 proc. dotychczasowego wynagrodzenia. Oznacza to, że Andrzej Duda będzie dostawał ok. 13 tys. 700 zł miesięcznie.

Agata Kornhauser-Duda co prawda wynagrodzenia nie otrzymuje, ale ma odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. Głównie jest to składka emerytalna, która ma zapewnić środki finansowe po zakończeniu kariery zawodowej. Dzięki temu po osiągnięciu wieku emerytalnego Agata Kornhauser-Duda będzie uprawniona do wyższego świadczenia z ZUS.

Jaka będzie emerytura Agaty Kornhauser-Dudy?

Dziennik "Fakt" sprawdził, na jaką emeryturę może liczyć żona prezydenta. Składka naliczana jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia. W tym roku kwota ta wynosi 7824 zł, ale już w przyszłym roku ma być podniesiona do 8673 zł.

Do końca tego roku, dzięki dodatkowym składkom, konto ZUS żony prezydenta powinno zostać zasilone kwotą 118 tys. zł. Dzięki dodatkowym składkom do końca prezydentury Andrzeja Dudy na koncie jego małżonki powinna pojawić się kwota 130 tys. zł. To sprawi, że przechodząc na emeryturę po osiągnięciu 60. roku życia, Agata Duda będzie mogła dzięki tym składkom podnieść świadczenie o ok. 490 zł brutto miesięcznie - wyliczył "Fakt".

Do końcowej kwoty, jaka będzie wpływała na konto Agaty Kornhauser-Dudy, wliczone będą również lata jej pracy jako nauczycielki oraz kolejne aktywności zawodowe po ustąpieniu z funkcji. Niemal 500 zł brutto miesięcznie dodatku do emerytury wydaje się być jednak odczuwalnym dodatkiem do budżetu.

