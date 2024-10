Stylistka oceniła strój. Wskazała jeden, niepasujący element

Ok, rozumiem

Elegancka, dwurzędowa sukienka o kroju płaszcza w odcieniu głębokiego burgundu prezentuje się bardzo elegancko. Problem leży jednak gdzie indziej. - Prezydentowa ma szczęście, że jest wysoka, bo przy niższym wzroście, to by wyglądało dużo gorzej – stwierdza stylistka Ewa Rubasinska-Ianiro.

Prezydent Andrzej Duda wraz z Agatą Kornhauser–Dudą we wtorek 22 października rozpoczęli oficjalną wizytę w Republice Korei. Stylizacje pierwszej damy są szeroko komentowane. Prezydentowa stawia na eleganckie stroje w kolorze burgundu i odcieniach czerwieni.

Pierwsza dama pokochała burgund

Pierwsza dama postawiła na elegancką, dwurzędową sukienkę o kroju płaszcza w odcieniu głębokiego burgundu. Sięga ona poniżej kolan i posiada subtelne rozcięcie z przodu. Całość stylizacji jest spójna i elegancka, a także wpisuje się w najnowsze trendy.

– Jesienna aura i atmosfera kieruje nas w taki poważniejszy nastrój. Wybieramy ciemniejsze kolory, szczególnie odcienie bordo i wina – te są najmodniejsze. Nasza pierwsza dama zawsze w swoich stylizacjach stara się uwzględnić jakiś hit sezonu. Tym razem to był kolor, ale również forma sukienki, która jest trochę bardziej marynarkowa lub płaszczowa. Te dwa rodzaje okryć są teraz oczywiście bardzo modne – stwierdziła w rozmowie z "Faktem" Ewa Rubasińska-Ianiro.

– Tzw. total look, czyli ubranie i dodatki w tym samym kolorze również powrócił do łask. Bordo bardzo słabo łączy się z innymi kolorami w dodatkach – bo albo dobiera się za ciemne, które przytłaczają strój, albo za jasne, który zbyt mocno się wybijają. W tym przypadku to bardzo dobry wybór, że torebka jest w takim, a nie innym kolorze. Bardzo godny strój na oficjalną wizytę w innym państwie. Nie ma tu ani zbytniej fantazji, ani krzykliwości. Bardzo poprawna stylizacja – dodaje stylistka.

Burgundowy to ciemny, magnetyczny odcień czerwieni, który w tym sezonie zdominował świat mody. Ostatnio pierwsza dama sięga po niego niezwykle często. Sukienkę w tym kolorze założyła również na spotkanie ze Stanem Borysem w Pałacu Prezydenckim.

Niepasujący element

Ekspertka modowa zauważyła, że jedną rzecz można by zmienić. Chodzi o długość sukienki, którą podczas wizyty w Korei Południowej, która jej zdaniem odbiera kreacji uroku.

– Uczulam jak zawsze na temat proporcji. Tutaj rajstopy w kolorze skóry i beżowe buty są poprawne, ale ta długość sukienki jest trochę kłopotliwa. Przy takiej długości, kiedy nie ma odpowiedniego rozporka, mamy do czynienia z optycznym skróceniem łydek, a jednocześnie sukienka jest zwyczajnie niewygodna do chodzenia. W ruchu dół sukienki zniekształca się i gniecie. Warto przed wyjściem przymierzyć sobie taką kreację, pochodzić w niej i zastanowić się, czy nie warto ewentualnie dopasować długości do swojej figury - stwierdziła w rozmowie z "Faktem" Rubasinska-Ianiro.

Dodała, że całość prezentuje się poprawnie, głównie ze względu warunki fizyczne pierwszej damy.

- Prezydentowa ma szczęście, że jest wysoka, bo przy niższym wzroście, to by wyglądało dużo gorzej – uznała Rubasinska-Ianiro.

