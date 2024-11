Pokazała się w garsonce. Klasyka czy relikt przeszłości?

W ostatnich latach dominującym strojem stał się garnitur – zapożyczony z mody męskiej jest aktualnie synonimem kobiecego "power dressingu". Trzeba zaznaczyć, że w tym wypadku kobiety mogą wybierać spośród ciekawych, niesztampowych krojów oraz całej gamy kolorów. Niejednokrotnie postępuje tak Agata Kornhauser-Duda i zachwyca stylem. Ale ostatnio powróciła do garsonki. Strzał w kolano?

Na oficjalnym instagramowym profilu pierwszej damy opublikowano ostatnio fotorelację ze spotkania z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich. Agata Kornhauser-Duda wybrała na tę okazję garsonkę w kolorze brudnego różu z czarnymi wstawkami. Komplet składał się z delikatnie taliowanej marynarki oraz ołówkowej spódnicy do kolan.

Trzecim elementem były dobrane kolorystycznie czółenka na obcasach. Całość wyglądała bardzo poprawnie. Ale należy zaznaczyć, że brak nowoczesnego sznytu zawsze sprawia, że kobieta dodaje sobie lat . Tej stylizacji z pewnością nie zaliczymy do najlepszych, w których pokazała się pierwsza dama.

