Agata Kornhauser-Duda montuje przyłbice. Inicjatywa pierwszej damy

Na oficjalnym Instagramie Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy opublikowano fotografię pierwszej damy montującej przyłbice. Jak wyjaśniono w opisie, plastikowe oprawki do masek powstają w Pałacu Prezydenckim, gdzie drukowane są na drukarkach 3D, które działają przez całą dobę. Pierwsze seria wyprodukowanych i zmontowanych przyłbic ma trafić do ośrodka pomocy niepełnosprawnym.

Przyłbice ochronne, wykonane z przezroczystego tworzywa, osłaniają nie tylko usta i nos, ale także oczy, przez które również może dojść do zakażenia wirusem. Co więcej, są łatwe do czyszczenia, dzięki czemu nadają się do wielokrotnego użytku.