Pierwsze damy poszły na spacer z królową. Gdzie była wtedy Agata Duda?

- Udało się zachować jedność. Sojusz Północnoatlantycki jest jednością, jest solidarny. Jest zielone światło dla Szwecji i Finlandii do wstąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego i to jest z całą pewnością absolutnie historyczna z punktu widzenia całego Sojuszu decyzja - podkreślił Andrzej Duda.