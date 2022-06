Od tej strony jej nie znaliśmy. Agata Kornhauser-Duda opublikowała rozbrajające zdjęcie

"Dzieciom z Ukrainy, które znalazły w Polsce bezpieczne schronienie, chcę powiedzieć, że żadne dziecko nie powinno doświadczać tego, czego wy doświadczacie teraz. To nieodpowiedzialni dorośli wywołali tę okrutną wojnę, której jesteście ofiarami. Ale my bardzo głęboko wierzymy, że ta wojna szybko się skończy i będziecie mogli bezpiecznie wrócić do swojej ojczyzny!" – napisała pełna nadziei Agata Kornhauser-Duda.