Agata Kornhauser-Duda śledzi trendy? Włożyła sukienkę w najmodniejszym kolorze

Jednego dnia biały garnitur z dwurzędową marynarką i szerokimi spodniami, drugiego sukienka w "ciotkowatym" stylu. Garderoba Agaty Kornhauser-Dudy nie jest jeszcze doskonała, ale wszystko zmierza we właściwym kierunku.

Niektóre stylizacje pierwszej damy wpisują się nawet w najnowsze trendy i to właśnie tym z ochotą przyklaskujemy. Wygląda na to, że prezydentowa uległa magnetyzmowi najmodniejszego koloru na jesień 2024, czyli burgundu. W ostatnim czasie często po niego sięga, co można zauważyć na jej oficjalnym profilu na Instagramie.