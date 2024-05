Agata Duda w dopasowanych spodniach. Strzał w dziesiątkę dla 50‑latek

Jaką stylizację przygotowała na tę okazję? Zdecydowała się na zestaw składający się z zielonej marynarki i białych spodni, po które żona prezydenta sięga bardzo często. Uzupełnieniem były szpilki pod kolor marynarki. To ulubiony trik pierwszej damy.

To nie tylko kolor natury, ale i relaksu. Zieleń symbolizuje nadzieję i harmonię. Świetnie wygląda w stylizacjach wiosennych. Rozświetla i dodaje pozytywnej energii. To doskonały wybór dla dojrzałych kobiet.

Dopasowane cygaretki w białym kolorze to ulubione spodnie pierwszej damy. Agata Kornhauser-Duda nosi je bardzo często. Najczęściej w zestawieniu z barwną marynarką i butami pod kolor. Podczas spotkania z przedszkolakami w Krakowie wybrała intensywny róż.

