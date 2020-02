Agata Kornhauser-Duda wystosowała list do uczestników balu studniówkowego

Sezon studniówkowy rozpoczął się już jakiś czas temu. Tegoroczni maturzyści bawią się na terenie całej Polski. Jednak nie tylko oni. Bale organizowane są również dla młodzieży szkół polonijnych na całym świecie. Właśnie z tej okazji Agata Kornhauser-Duda napisała list do polskich maturzystów szkół Wschodniego Wybrzeża Nowego Jorku.

Na oficjalnej stronie Prezydenta RP znajdziemy list, który napisała Agata Kornhauser-Duda. Został on zaadresowany do pani prezes, dyrektorów szkół polonijnych, grona pedagogicznego i maturzystów. "W imieniu mojego małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz własnym serdecznie pozdrawiam organizatorów i uczestników balu studniówkowego dla maturzystów Polskich Szkół Wschodniego Wybrzeża, organizowanego przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających w Nowym Jorku" – rozpoczyna pierwsza dama.

Agata Kornhauser-Duda zwróciła się do maturzystów

Dalszą część listu skierowała do tegorocznych maturzystów. "Już za 100 dni przystąpicie do egzaminu dojrzałości, który jest symbolicznym podsumowaniem waszej ścieżki edukacyjnej oraz wiedzy, jaką nabyliście w ciągu wielu lat nauki poza granicami ojczyzny. Mimo że egzamin w szkołach polonijnych różni się od tradycyjnej polskiej matury, jest on niezwykle istotny i bardzo potrzebny. Przede wszystkim podnosi prestiż języka polskiego, podkreśla znaczenie przedmiotów takich jak historia Polski, wiedza o kulturze i literaturze, a to stanowi o waszej tożsamości narodowej" – napisała.