Agata Kornhauser-Duda złożyła życzenia wielkanocne rodakom. "Niech nie zabraknie wzajemnej życzliwości"

Agata Kornhauser-Duda podkreśliła, że "w polskiej tradycji Wielkanoc ma głęboki wymiar religijny odnoszący się do najważniejszych prawd i symboli chrześcijaństwa".

- Przypomina, że ofiarna miłość to moc, która zwycięża zło, śmierć i zwątpienie. Niech więc obok tradycyjnych zwyczajów, ozdób i potraw nie zabraknie w naszych domach uśmiechu, dobrych rozmów i wzajemnej życzliwości - powiedziała pierwsza dama.

Agata Kornhauser-Duda – stylizacja

Ma na sobie elegancką, długą, dwurzędową marynarkę. Na co dzień Agata Kornhauser-Duda chętnie zakłada ubrania w jasnych kolorach, ale w jej garderobie nie brakuje również kreacji w kolorze czerwieni, błękitu i granatu.

