Andrea Bocelli miał się nie urodzić. "Ale odważna, młoda kobieta nie zdecydowała się na aborcję"

Andrea Bocelli to włoski śpiewak, tenor, kompozytor, autor piosenek, producent muzyczny i multiinstrumentalista. Urodził się 22 września 1958 roku w Lajatico w Toskanii we Włoszech. Jak podaje Wikipedia, już jako młody chłopak wykazywał wielką pasję do muzyki. Jego matka powiedziała, że muzyka jest dla niego jedyną rzeczą, która go cieszy. W wieku 6 lat Bocelli rozpoczął naukę gry na fortepianie, a później uczył się gry na flecie, saksofonie, trąbce, puzonie, gitarze i perkusji.