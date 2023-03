Agata Młynarska świętuje rocznicę ślubu. Podzieliła się zdjęciami z uroczystości

Liczne gratulacje fanów

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy od fanów i znajomych z show-biznesu. "Zdrówka, byście się mogli tą miłością cieszyć" - napisał Daniel "Qczaj" Kuczaj. "A ja nawet nie pamiętam, jak to było, kiedy WAS RAZEM nie było…" - skomentowała z kolei Anna Głogowska, na co Młynarska odpowiedziała krótkim: "my też".