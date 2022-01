Agata Młynarska wspomina pierwszy finał WOŚP. "Zakręciliśmy machiną dobra"

Wielka Orkiestra zagra po raz trzydziesty. "Przejrzyj na oczy" to hasło tegorocznego finału, który zaplanowano na niedzielę. Zebrane pieniądze mają na celu zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenie wzroku u dzieci. Z okazji jubileuszu Agata Młynarska napisała na swoim profilu na Instagramie, jak wspomina pierwszy finał. Uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła, jak to wszystko wyglądało od kuchni. Napisała, że tego dnia było bardzo zimno w kraju oraz dodała, że zebrane pieniądze trzeba było zamiatać do worków ze studia. Jakie jeszcze smaczki podała dziennikarka we wpisie?