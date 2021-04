Agnetha Fältskog skończyła 71 lat. Jak dziś wygląda?

Agnetha Fältskog choć zakończyła przygodę z ABBĄ, to nie chciała kończyć przygody z muzyką. Postawiła na działalność solową. Jeszcze w latach 80. wydaja trzy płyty, które nie odniosły spektakularnego sukcesu. W kolejnej dekadzie wycofała się z działalności muzycznej. W 2004 powróciła na scenę z płytą "My Colouring Book". W marcu 2013 roku artystka wydała single "When You Really Loved Someone" i "The One Who Loves You Now”, które zapowiadały jej album "A".