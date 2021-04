Izabela Janachowska zdecydowała się na szczerość. Ograniczyła ulubione zakupy

Ciekawe wyznanie tancerki

W ostatnim czasie Janachowska z dumą podzieliła się z fanami informacją o 61. urodzinach jej męża. Gwiazda przyznała, że wybranek jest jej największą miłością oraz inspiracją. Od czasu do czasu pokazuje także postępy w budowie nowego domu czy też prezentuje zdjęcia z luksusowych rodzinnych wakacji. Ostatnio jednak Janachowska przyznała, że musiała zrezygnować z pewnej ulubionej czynności, czyli zakupów nowych stylizacji.

"Mam wrażenie, że odkąd Chrisek przyszedł na świat, coraz rzadziej mam ochotę coś sobie kupić. Przestałam regularnie uzupełniać swoją garderobę. Przez to, że dziecko tak szybko rośnie i na bieżąco trzeba mu kupować coś nowego, jestem absolutnie zakupowo wyżyta. Teraz częściej oddaję rzeczy z mojej garderoby innym, niż je do niej dokładam " - powiedziała w "Fakcie".

Janachowska dodała także, że narodziny dziecka przewartościowały jej dotychczasowe życie. W związku z tym przykłada mniejszą wagę do zakupowych zachcianek – zdecydowanie więcej frajdy sprawia jej macierzyństwo.

