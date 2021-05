Agnieszka Dygant nie wychodzi z domu bez makijażu. Inaczej źle się czuje

Kilka lat temu piosenkarka Alicia Keys powiedziała, że nigdy więcej się nie umaluje. Zarazem namawiała kobiety na całym świecie, by "przestały się ukrywać". – Wszyscy dochodzimy do takiego momentu w życiu (zwłaszcza dziewczyny), gdy staramy się być idealną wersją siebie. (…) Chcemy wpasować się w wizję perfekcyjnych nas, tworzoną przez innych. Po co? – pytała w 2016 r.