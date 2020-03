Agnieszka Dygant oddaje się popularnej rozrywce. Tak spędza kwarantannę

Kwarantanna powoli daje się we znaki każdemu z nas, jest jednak konieczna, by powstrzymać wciąż rozprzestrzeniającą się pandemię koronawirusa. Doskonale wie o tym Agnieszka Dygant, która również przyłączyła się do akcji i #zostajewdomu. Teraz aktorka pokazała, jak spędza ten trudny czas.