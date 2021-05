Agnieszka Dygant zachwyca w nowej fryzurze. Gwiazda jest teraz blondynką

Dobre geny, czy dobry lekarz?

Tabloidy od dłuższego czasu spekulują, że młodzieńczy wygląd aktorki to nie tylko zasługa genów. Dziennikarze od lat sugerują, że gwiazda poddała się między innymi operacji nosa. Złośliwi twierdzą także, że aktorka powiększa usta. Ona konsekwentnie zaprzecza i mówi wprost, że nie trzeba wcale regularnie odwiedzać gabinetów medycyny estetycznej, by wyglądać korzystnie. - Pomaluj usta na czerwono, zobaczysz, zrobisz się fajoska! Nic nie trzeba pompować. A w ogóle rób, co chcesz. Ja też robię, co chcę. I przysięgam, że nie będę się z tego tłumaczyć - pisała Agnieszka Dygant kiedy zarzucono jej poprawianie ust. Gwiazda dużo ćwiczy i zdrowo się odżywia i w tym tkwi, jej zdaniem, tajemnica jej świetnego wyglądu.