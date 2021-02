Agnieszka Kaczorowska-Pela jest w ciąży. Zdradziła dokładny termin porodu

Agnieszka Kaczorowska-Pela świetnie odnajduje się w roli matki. Już będąc w ciąży z pierwszym dzieckiem – córką Emilką – zaczęła nagrywać filmiki poświęcone przygotowaniom do macierzyństwa. Cykl, w którym rozmawiała na ten temat z ekspertami, nazwała "Jestem mamą”.

Zdradziła imię i termin porodu

Kilka dni temu tancerka zdradziła natomiast, jak będzie miał na imię jej drugi potomek. Płeć dziecka 28-latka pozna dopiero w marcu, ale jeśli okaże się, że to chłopiec, otrzyma imię Stefan. Kaczorowska-Pela przyznała, że myśleli o tym imieniu już, gdy była w pierwszej ciąży.

- Byłby to Stefek, strasznie chcielibyśmy Stefana. A jeżeli będzie dziewczynka, to oczywiście też będziemy szczęśliwi. Tylko wtedy trudniej z tym imieniem. Ta Emilka też tak do nas przyszła w oczekiwaniu, myśmy długo myśleli nad tym imieniem. Więc z imieniem dla drugiej dziewczynki będzie naprawdę kłopot. Zobaczymy – powiedziała w rozmowie opublikowanej przez serwis Jastrząbpost.