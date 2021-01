Blanka Lipińska cały czas poprawia urodę. Teraz przyznała się do fobii

2020 rok był dla Lipińskiej raczej udany: film nakręcony na podstawie jej książki pt. „365 dni” trafił do czołówki najchętniej oglądanych produkcji. Także życie uczuciowe autorki rozkwitało u boku muzyka Aleksandra Barona. Niestety, para rozstała się w grudniu po, trwającym osiem miesięcy, związku. Obyło się jednak bez kłótni i wzajemnych oskarżeń.

- To był dziwny rok, szybki, zaskakujący i inny niż każdy z tych, które już przeżyłam. To był rok, który zmienił cały świat.... ale zamiast go nienawidzieć, zastanówmy się, czy aby lekcja, którą ze sobą niesie, nie była nam potrzebna - napisała na swoim instagramowym profilu.