Agnieszka Kaczorowska wybrała spodnie na wiosnę. Ten kolor już robi furorę wśród gwiazd

Wiosna coraz bliżej, a wraz z jej nadejściem pojawia się pytanie – jakie spodnie na wiosnę wybrać? Agnieszka Kaczorowska ma swój typ. Spodnie mają prosty krój, ale wyglądają niezwykle efektownie. Co ciekawe, kolorystycznie dopasowała się do innej aktorki.

Agnieszka Kaczorowska jest młodą mamą, przez co ceni sobie wygodę. Widać to w jej najnowszej stylizacji. Aktorka i tancerka postawiła na sweter w odcieniu soczystej zieleni, obcisłe białe spodnie z wysokim stanem oraz beżowe szpilki. To właśnie ten model spodni może być hitem wiosny. A szczególnie kolor.

Spodnie na wiosnę – Agnieszka Kaczorowska stawia na prosty krój

Przez dość elegancki krój – głównie ze sprawą przeszyć wyglądających jak kant – może się wydawać, że wiosenne spodnie Kaczorowskiej pasują wyłącznie do formalnych stylizacji, jednak nic bardziej mylnego. Wystarczy dobrać do nich trampki czy buty sportowe i obszerną bluzę, by zyskać swobodny, codzienny look. W zestawieniu z zamszową kurtką z frędzlami, botkami w stylu kowbojskim i koszulą stworzymy kreację idealną na wiosenny spacer.