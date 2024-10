Pokazała zdjęcie z jacuzzi. Jednoznaczne słowa o związku

Ostatnio jednak zmartwili się plotkami, że w małżeństwie ich ulubionych telewizyjnych celebrytów pojawił się kryzys. Szybko okazało się, że owe pogłoski były zupełnie nieprawdziwe. Co więcej, Kotońscy podjęli we wrześniu decyzję o odnowieniu przysięgi małżeńskiej. Warto zaznaczyć, że są mężem i żoną niemalże od 30 lat.

"Jesteście państwo przykładem fajnego, trwałego związku. Gratuluję", "Uwielbiam was, niech ta miłość trwa", "Jesteście cudowni", "Samych wspaniałości dla was" – piszą w sekcji komentarzy wzruszeni fani, którzy są pod wrażeniem trwałości tego związku.

