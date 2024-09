Zrobiła przerwę od mediów społecznościowych. "To był trudny czas"

Agnieszka Kotońska zdobyła ogromną popularność dzięki reality-show stacji TTV "Gogglebox. Przed telewizorem". Zdobytą sympatię widzów potrafiła wykorzystać - celebrytkę na samym Instagramie śledzi ponad 300 tys. osób. Kotońska stała się influencerką, zapraszaną do innych programów. Kotońską mogliśmy zobaczyć m.in. w produkcji "99 - gra o wszystko", "Back to school" a także na kanapie w słynnym formacie Kuby Wojewódzkiego.

Bycie osobowością internetową nie zawsze jest proste. Szybki rozwój medialnej kariery i pośpiech życia codziennego czasem dają się we znaki. Czy właśnie z tych powodów Agnieszka Kotońska zrobiła sobie przerwę? Wszystko wyjaśniła na InstaStories.

Jej słowa sprawiły, że instagramowi obserwatorzy zaczęli zadawać kolejne pytania. Pojawiły się głosy, aby nie zostawiać fanów na aż tak długo. "Już nie zostawię, to chwilowe rozstanie było mi potrzebne. Czasem człowiek potrzebuje bycia z samym sobą" - odpowiedziała Kotońska.

Jak się okazało, podczas medialnego detoksu, celebrytka miała czas, aby przemyśleć wiele spraw, co tajemniczo zakomunikowała na InstaStories.

Przykre, co jej wypisują. Nie kryje wściekłości

Przykre, co jej wypisują. Nie kryje wściekłości

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!