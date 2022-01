Agnieszka Pomaska wygrała z hejterem. "Każdego może sięgnąć ręka sprawiedliwości"

Posłanka wygrała z hejterem. Rzucający wyzwiskami poniesie karę

Agnieszka Pomaska wspomniała, że mężczyzna nie hamował się, wysyłając jej w wiadomościach dosadne epitety oraz wyzwiska. W pewnym momencie posilił się nawet o rzucenie obraźliwego "Czekam gnido, aż mnie pozwiesz". Polska polityczka podkreśliła we wpisie na Twitterze, że spełniła prośbę hejtera, a ten teraz dostanie to, na co zasługuje.