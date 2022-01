"To możliwe tylko w tej telewizji". Internauci komentują zachowanie Idy Nowakowskiej

Ida Nowakowska to gospodyni porannego pasma Telewizji Polskiej. Widzowie uwielbiają ją w roli prowadzącej "Pytania na śniadanie". Gwiazda TVP ma na swoim koncie również występy m.in. w "Bake Off Junior" czy "Dance Dance Dance". Jej kariera rozpoczęła się od występu w show "You Can Dance. Po prostu tańcz" emitowanego przez stację TVN. Ida Nowakowska od dziecka związana jest z tańcem. Nowe zdjęcie pokazuje, że wciąż jest w świetnej formie!