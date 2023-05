Agnieszka Warchulska jest żoną znanego aktora. Mało kto wie

Koniec lat 90. i początek lat dwutysięcznych z pewnością należał do Agnieszki Warchulskiej. Choć nie wiązała swojej przyszłości z branżą filmową, a z anglistyką, przypadek zadecydował o tym, że udała się na egzamin do szkoły teatralnej i dostała się do niej już za pierwszym razem. Od tamtego momentu regularnie pojawiała się zarówno na małym, jak i dużym ekranie. Ma za sobą role w "Cwale", "Długu", ale także serialu "M jak miłość".