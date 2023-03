Jerzy Dudek świętuje 50. urodziny. Nie każdy jednak wie, kim jest jego żona

Taka miłość to dzisiaj rzadkość

Jerzy Dudek i jego ukochana od dziecka mieli wspólnych znajomych. To nie było trudne, bo chodzili razem do tej samej szkoły. W jednym z wywiadów zdradzili, że tak naprawdę dostrzegli się jednak dopiero w 1992 roku. Mirella postanowiła go wówczas zaprosić na swoją 18-stkę.