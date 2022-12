Tragiczna historia miłosna. Małżeństwo Katarzyny Chrzanowskiej przerwał wypadek

Był miłością jej życia. Zmarł nagle

Katarzyna Chrzanowska przyszła na świat w 1963 roku. W II połowie lat 80. ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną i Filmową w Warszawie. To właśnie w tym czasie poznała Piotra Niemkiewicza. Zakochani szybko się pobrali i na początku lat 90. powitali na świecie córki bliźniaczki. Szczęśliwa rodzina mieszkała w Paryżu. Chrzanowska latała co pewien czas do Polski, by zająć się poszczególnymi projektami.